الإثنين 2025-06-16 07:39 ص
 

إيران تهاجم مقرات حساسة .. وتعتيم إعلامي داخل إسرائيل

تل أبيب تحت القصف
تل أبيب تحت القصف
 
الإثنين، 16-06-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني، وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع "حدث صعب" في بيتح تكفا إثر القصف الصاروخي.

كما أشارت إلى استهداف مصفاة حيفا التي تُعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يومياً.

وأضافت أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل، وينتج 200 ألف برميل نفط يومياً.

ووردت معلومات بإمكانية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أهم وأكبر القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقع جنوب شرق مدينة بئر السبع في صحراء النقب.

وشنّ الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوماً صاروخياً ضخماً، استهدف جميع مناطق إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سُجّل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل.

روسيا اليوم
 
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