الأربعاء 2026-03-11 11:26 م

إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

علم إيران
إيران
 
الأربعاء، 11-03-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري-  هدد الجيش الإيراني، الأربعاء، باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم يذكر اسمه، قوله "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".

 
 


