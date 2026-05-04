إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من هرمز

الإثنين، 04-05-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري- هددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، صباح الاثنين، بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز، في الوقت الذي تنطلق فيها عملية "مشروع الحرية" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان.

وقالت القيادة الموحدة، إن أي أعمال عدوانية أميركية لن تؤدي إلا "لتعقيد الوضع الراهن" وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر.


ودعت جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك من دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز.


وشددت على أن إيران سترد "بحزم" على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران.


وأضافت أن إيران تحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز وتديره بـ"كفاءة عالية"، مشيرة إلى أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.


وكان ترامب قال إن دولا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في حرب إيران، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".


وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية، بما يسمح لها باستئناف أعمالها.


وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط" بالأحداث الجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه وجّه ممثليه لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان.

 
 


