إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من هرمز

وقالت القيادة الموحدة، إن أي أعمال عدوانية أميركية لن تؤدي إلا "لتعقيد الوضع الراهن" وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر.
ودعت جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك من دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز.
وشددت على أن إيران سترد "بحزم" على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران.
وأضافت أن إيران تحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز وتديره بـ"كفاءة عالية"، مشيرة إلى أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
وكان ترامب قال إن دولا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في حرب إيران، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها "أطراف محايدة".
وأضاف، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية، بما يسمح لها باستئناف أعمالها.
وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط" بالأحداث الجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه وجّه ممثليه لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان.
-
أخبار متعلقة
-
روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن
-
هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا
-
طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في ولاية نيوجيرسي
-
أكسيوس: المبادرة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة سفنا أميركية
-
الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز
-
تعرُّض ناقلة لإصابة بمقذوفات مجهولة قرب الفجيرة بالإمارات
-
البيت الأبيض ينشر صورة ترامب: "أنا أملك كل الأوراق"
-
دبلوماسي إيراني: لا نقبل سوى "صفقة مُرضية" وعلى واشنطن دفع التعويضات