إيران.. حكومة بزشكيان تسعى لموازنة بدون عجز

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحكومة تسعى لإعداد موازنة عامة خالية من العجز، رغم ارتفاع معدل التضخم، حيث لم ترفع الموازنة إلا بنسبة 2% فقط.



وأضاف "لا يمكن لبلد يمتلك كل هذا النفط والغاز، ويبلغ إنتاجه اليومي قرابة 8 ملايين برميل، أن يكون فيه أناس جائعون ولا يملكون خبز عشاءهم، ثم نقول إننا ندير الأمور".

وأكد بزشكيان خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى أن الحكومة تحملت أكبر قدر من الضغط على نفسها، لتقليل الضرر الواقع على السكان إلى الحد الأدنى.



وقال بزشكيان إن مشروع قانون الميزانية لعام 1405هـ للبلاد بأكملها، من حيث الموارد والنفقات، يبلغ 14,441 مليار و417 مليون و505,600 ريال.



وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار مالي، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تواجه إيران.



ويبلغ التضخم السنوي حوالي 41-50%، مدفوعا بطباعة عملة إضافية لسد العجز وتراجع الريال، مما يقلل القوة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة.



وقال بزشكيان: كان العام الجاري مختلفا بشكل جدي عن الأعوام الأخرى من حيث إعداد الموازنة. ففي هذا العام تجاوزنا أشدّ موجة جفاف خلال نصف قرن. كما شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفاضا حادا، وتراجعت الموارد المتأتية من صادرات النفط الإيرانية.