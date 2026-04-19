إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الهيئة أن "صدر الإذن بتسيير رحلات دولية اعتبارا من الاثنين في مطار مشهد"، ثاني كبرى المدن الإيرانية.
وتوقف العمل في المطارات الإيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط، ويأتي استئناف الرحلات في ظل وقف لإطلاق النار لأسبوعين دخل حيز التنفيذ في الثامن من نيسان.
وأعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.
