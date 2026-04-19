الأحد 2026-04-19 03:14 م

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين
الأحد، 19-04-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، أن الرحلات الدولية ستستأنف من مطار مشهد في شمال شرق إيران اعتبارا من الاثنين.اضافة اعلان


ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الهيئة أن "صدر الإذن بتسيير رحلات دولية اعتبارا من الاثنين في مطار مشهد"، ثاني كبرى المدن الإيرانية.

وتوقف العمل في المطارات الإيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط، ويأتي استئناف الرحلات في ظل وقف لإطلاق النار لأسبوعين دخل حيز التنفيذ في الثامن من نيسان.

وأعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.
 
 


رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي خلال استقباله في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عراقياً

أخبار محلية الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

عربي ودولي إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

أخبار الشركات سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

علم سوريا

عربي ودولي سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

عربي ودولي قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح

طب وصحة ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟



 
 






