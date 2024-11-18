إيران: علاقتنا مع الصين لن تتأثر بعودة ترامب

ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أكد ولايتي لسفير الصين كونغ بيو في طهران أن تنصيب ترامب لن يؤثر على سياستها الخارجية، ولا سيما على علاقاتها مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها وأحد أكبر مستوردي النفط منها، ولم توضح الوكالة متى حصل اللقاء.
وشدد ولايتي على وجود علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة وودية بين الصين وإيران، وأن لكل منهما تأثير إيجابي على الأخرى.
وكان وزير النفط الإيراني محسن بك نجاد قد أشار قبل أيام إلى عدم وجود أي مخاوف بشأن مبيعات إيران من النفط بعد عودة ترامب، مجيبا عن أسئلة وسائل إعلام إيرانية بهذا الصدد.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستدعم إيران أيا كان التطور في الوضع الدولي والإقليمي، وذلك في لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووقعت الصين مع إيران عام 2021 اتفاقا استراتيجياً واسع النطاق لمدة 25 عاما، يشمل مجالات مختلفة مثل الطاقة، والأمن والبنى التحتية والاتصالات، ولكن عرقلت العقوبات المفروضة على إيران خلال ولاية ترامب الأولى سيرها، بالأخص مبادرة "طريق الحرير الجديدة" التي تسعى بكين لضم طهران إليها.
الجزيرة
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