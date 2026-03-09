إيران: عملياتنا الدفاعية ليست موجهة ضد دول الجوار

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران لن تسمح لواشنطن بمهاجمتها من قواعدها بالمنطقة.

وقال عراقجي، اليوم الاثنين، إن عملياتنا الدفاعية ليست موجهة ضد دول الجوار.