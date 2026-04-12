الأحد 2026-04-12 10:19 ص

إيران: فشل محادثات إسلام آباد يعود إلى المطالب الأميركية "المفرطة"

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   انتهت المفاوضات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى أن السبب يعود إلى "المطالب الأميركية المفرطة".

وأعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات أدلى بها فجر الأحد، أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، قائلا "نعود إلى واشنطن من دون التوصّل لاتفاق مع الإيرانيين".

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن "الجانب الإيراني لم يقدم أي التزام إيجابي بشأن الأسلحة النووية".

وأضاف فانس أنه "على الرغم من التفاوض بنية حسنة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من جانبنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين".

وأكد أن "المنشآت النووية الإيرانية تم تدميرها"، إلا أن "إيران لم تتعهد بوقف برنامجها النووي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فل

فقا

ن

الأكثر مشاهدة