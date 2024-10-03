إيران قد تملك 10 رؤوس نووية بحلول أبريل المقبل على الأكثر

هذا الكلام التحذيري الطابع، نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية عن نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الفنلندي أولي هاينونن Olli Heinonen البالغ 78 عاما، والذي أشرف على جهود الوكالة لمراقبة واحتواء البرنامج النووي الإيراني في الماضي، فقد ذكر للصحيفة عبر الهاتف من نيويورك أن إيران تزعم رسميا أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، لكن إسرائيل ودول غربية ترى ذلك كواجهة لتطوير الأسلحة.
وكان تقرير صدر في أغسطس الماضي عن الوكالة المعروفة بأحرف IAEA اختصارا، ذكر أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 165 كيلوغراما، أي أكثر بنحو 20 كيلوغراما مما ذكرته هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي، علما أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90%، لذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة من أن إيران قد تحقق ذلك في غضون بضعة أشهر إذا رغبت بذلك.
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