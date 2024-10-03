 
الخميس 2024-10-03 12:36 م
 

إيران قد تملك 10 رؤوس نووية بحلول أبريل المقبل على الأكثر

صواريخ باليستية إيرانية
صواريخ باليستية إيرانية
الخميس، 03-10-2024 10:15 ص
الوكيل الإخباري-  إن الصواريخ التي أطلقتها إيران، الثلاثاء الماضي، على إسرائيل "يمكن تعديلها لحمل رؤوس نووية، حيث قد تكون إيران قد تكون على بعد 6 أشهر على الأكثر لصنع 10 رؤوس جاهزة للانطلاق نحو أعدائها".اضافة اعلان


هذا الكلام التحذيري الطابع، نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية عن نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الفنلندي أولي هاينونن Olli Heinonen البالغ 78 عاما، والذي أشرف على جهود الوكالة لمراقبة واحتواء البرنامج النووي الإيراني في الماضي، فقد ذكر للصحيفة عبر الهاتف من نيويورك أن إيران تزعم رسميا أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، لكن إسرائيل ودول غربية ترى ذلك كواجهة لتطوير الأسلحة.

وكان تقرير صدر في أغسطس الماضي عن الوكالة المعروفة بأحرف IAEA اختصارا، ذكر أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 165 كيلوغراما، أي أكثر بنحو 20 كيلوغراما مما ذكرته هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي، علما أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90%، لذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة من أن إيران قد تحقق ذلك في غضون بضعة أشهر إذا رغبت بذلك.

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gnews

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