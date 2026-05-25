إيران: لا ربط بين الإفراج عن الأصول المجمدة والمواد النووية المخصبة

وبحسب المصادر، تشدد إيران على ضرورة الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة مع بداية أي إعلان محتمل عن التوصل إلى تفاهم بين الجانبين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من إجراءات بناء الثقة.
وأوضحت المصادر أن طهران لم تقدم، حتى الآن، أي التزامات تتعلق بالتفاصيل الفنية الخاصة بالملف النووي، مشيرة إلى أن المباحثات ما تزال تشهد خلافات حول عدد من البنود الرئيسية.
وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى اللحظة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لدفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل خلال الفترة المقبلة.
حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران
إيران تسمح بمرور ناقلتي نفط وغاز عبر مضيق هرمز
