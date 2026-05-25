الإثنين 2026-05-25 09:17 ص

إيران: لا ربط بين الإفراج عن الأصول المجمدة والمواد النووية المخصبة

إيران: لا ربط بين الإفراج عن الأصول المجمدة والمواد النووية المخصبة
إيران: لا ربط بين الإفراج عن الأصول المجمدة والمواد النووية المخصبة
 
الإثنين، 25-05-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران ترفض ربط مسألة الإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج بملف المواد النووية المخصبة، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.اضافة اعلان


وبحسب المصادر، تشدد إيران على ضرورة الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة مع بداية أي إعلان محتمل عن التوصل إلى تفاهم بين الجانبين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من إجراءات بناء الثقة.

وأوضحت المصادر أن طهران لم تقدم، حتى الآن، أي التزامات تتعلق بالتفاصيل الفنية الخاصة بالملف النووي، مشيرة إلى أن المباحثات ما تزال تشهد خلافات حول عدد من البنود الرئيسية.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى اللحظة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لدفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل خلال الفترة المقبلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

عربي ودولي عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من

أسواق ومال الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع

وفيات الاثنين 25-5-2026

الوفيات وفيات الاثنين 25-5-2026

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

أخبار محلية المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

عربي ودولي حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

تعبيرية

أخبار محلية ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن الأحد القادم ولن تتكرر قبل 2080

هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

ترند هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً



 
 






الأكثر مشاهدة

 