إيران: لا صلة لنا بالهجوم على منزل نتنياهو

الوكيل الإخباري- نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة أي صلة لإيران بهجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب أمس السبت.

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وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال بشأن دور إيران في الهجوم إن "هذا العمل قام به حزب الله اللبناني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).



من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" باعتبارها "ممارسة حالية ودائمة لهذا النظام وقادته المجرمين"، بحسب وكالة "إرنا".



واتهم نتنياهو حزب الله بتنفيذ الهجوم وأكد في بيان صدر عن مكتبه أن ما اعتبرها محاولة اغتياله "لن تردعه ولن تردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائها من أجل النهضة.. سنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".