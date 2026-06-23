الثلاثاء 2026-06-23 11:58 ص

إيران: لا نعتزم السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة

علم إيران
إيران
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

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وذكر  بقائي أنه لا يوجد بروتوكول لعمليات تفتيش كهذه، مضيفا أن إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب اتفاقية الضمانات المبرمة مع وكالة الطاقة الدولية الذرية.

 
 


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