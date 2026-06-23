إيران: لا نعتزم السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة

وذكر بقائي أنه لا يوجد بروتوكول لعمليات تفتيش كهذه، مضيفا أن إيران ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب اتفاقية الضمانات المبرمة مع وكالة الطاقة الدولية الذرية.
-
أخبار متعلقة
-
تزايد عبور الناقلات لمضيق هرمز تدريجيا
-
جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران
-
ترامب يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوّح بتقليص الدعم الأمني
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي
-
ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ
-
"أكسيوس": واشنطن تشرعن النفوذ الإيراني في لبنان وتقيد حركة إسرائيل
-
الرئيس الإيراني: فعالية المحادثات تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة
-
السعودية تؤكد دعمها لسوريا وتوجه نداء باسم العرب