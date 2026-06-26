إيران: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا

الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إنّه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، وحذر من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.

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