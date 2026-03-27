الجمعة 2026-03-27 01:40 م

إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع

أرشيفية
 
الجمعة، 27-03-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يجري قبول لوقف إطلاق النار في الحرب الجارية على إيران إلا عندما يتم ضمان الردع للبلاد معبرة أن أمن إيران هو الأولوية بالنسبة لها.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية: "إن وقف إطلاق النار لن يُقبل إلا عندما يتم ضمان الردع، وخلال الأشهر التسعة الماضية، تعرضنا لهجومين، ولن نقبل بوقف إطلاق النار دون تحقيق الردع".

وأشار بقائي إلى أن "حتى أثناء التفاوض، تعرضنا لهجومين، إن أمننا هو الأولوية" وذلك في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي تعرضت له إيران في يونيو العام الماضي وشسميت بحرب الـ12 يوما.


وتابع بقائي: "يجب أن نكون على يقين من عدم التعرض لهجوم مرة أخرى. ولضمان أمننا، سنحقّق الردع عبر القتال".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

أخبار محلية اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

أسواق ومال البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

أسواق ومال النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

أخبار محلية هام من الغذاء والدواء حول زيت الزيتون المستورد

أسواق ومال الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع

الأكثر مشاهدة