إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يجري قبول لوقف إطلاق النار في الحرب الجارية على إيران إلا عندما يتم ضمان الردع للبلاد معبرة أن أمن إيران هو الأولوية بالنسبة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية: "إن وقف إطلاق النار لن يُقبل إلا عندما يتم ضمان الردع، وخلال الأشهر التسعة الماضية، تعرضنا لهجومين، ولن نقبل بوقف إطلاق النار دون تحقيق الردع".



وأشار بقائي إلى أن "حتى أثناء التفاوض، تعرضنا لهجومين، إن أمننا هو الأولوية" وذلك في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي تعرضت له إيران في يونيو العام الماضي وشسميت بحرب الـ12 يوما.