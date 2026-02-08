إيران: ليس لأي جهة الحق في أن تملي علينا ماذا نريد

09:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763595 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إنه لا يحق لأي جهة أن تملي على طهران ما تريده. اضافة اعلان





وأكد عراقجي أن إيران لا تقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت، وأن بلاده أهل للدبلوماسية وأهل للحرب.

تم نسخ الرابط





