الأحد 2026-02-08 12:23 م

إيران: ليس لأي جهة الحق في أن تملي علينا ماذا نريد

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الأحد، 08-02-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إنه لا يحق لأي جهة أن تملي على طهران ما تريده.اضافة اعلان


وأكد عراقجي أن إيران لا تقبل الإملاءات والتسلط من أي جهة كانت، وأن بلاده أهل للدبلوماسية وأهل للحرب.
 
 


