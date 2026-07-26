إيران: مباحثات مثمرة مع عُمان بشأن مضيق هرمز

وأضاف المتحدث أن المشاورات الفنية والسياسية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملف لا تزال مستمرة.
وحملت زيارة الوفد العماني إلى طهران، الجمعة، مؤشرات على تقدم دبلوماسي ملموس، وإن ظلت ترجمة هذا التقدم إلى ترتيبات ميدانية رهنا بحسابات أمنية معقدة داخل إيران.
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