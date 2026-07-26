إيران: مباحثات مثمرة مع عُمان بشأن مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن مسؤولين إيرانيين وعُمانيين بحثوا في طهران ملف مضيق هرمز، مؤكدا أن المحادثات بين الجانبين كانت "مثمرة". اضافة اعلان





وأضاف المتحدث أن المشاورات الفنية والسياسية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملف لا تزال مستمرة.



وحملت زيارة الوفد العماني إلى طهران، الجمعة، مؤشرات على تقدم دبلوماسي ملموس، وإن ظلت ترجمة هذا التقدم إلى ترتيبات ميدانية رهنا بحسابات أمنية معقدة داخل إيران.





