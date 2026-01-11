الأحد 2026-01-11 10:38 ص

إيران .. مسلسل اعتقالات لا يتوقف لقادة الاحتجاجات

إيران .. مسلسل اعتقالات لا يتوقف لقادة الاحتجاجات
إيران .. مسلسل اعتقالات لا يتوقف لقادة الاحتجاجات
 
الأحد، 11-01-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء تسنيم الإخبارية، مساء السبت، بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 200 من قادة الجماعات المتورطة في الاضطرابات.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة: "قام رجال الأمن الإيرانيون بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف، عند تفتيش أوكار المعتقلين".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن اعتقالهم كان أحد أسباب انخفاض حدة الاضطرابات في 10 يناير.

وشددت الوكالة على أن من بين المعتقلين عميلاً لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة الإيرانية، "الريال" الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف، وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.

وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

وفي وقت سابق من السبت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أُطيح به عام 1979، مقطع فيديو آخر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، دعا فيه الشعب الإيراني إلى إضراب عام، وشدد على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يكون السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

فن ومشاهير رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

صواريخ إيرانية

عربي ودولي إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

للا

فيديو الوكيل المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات

إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

أخبار محلية إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

ب

أسواق ومال ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%

رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

عربي ودولي رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

"الأشغال" تطلق خطة توعوية وتنفيذية شاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية الأشغال تطلق خطة وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات



 






الأكثر مشاهدة