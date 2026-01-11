إيران .. مسلسل اعتقالات لا يتوقف لقادة الاحتجاجات

وذكرت الوكالة: "قام رجال الأمن الإيرانيون بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف، عند تفتيش أوكار المعتقلين".
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن اعتقالهم كان أحد أسباب انخفاض حدة الاضطرابات في 10 يناير.
وشددت الوكالة على أن من بين المعتقلين عميلاً لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة الإيرانية، "الريال" الإيراني.
وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف، وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.
وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.
وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.
وفي وقت سابق من السبت، نشر رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أُطيح به عام 1979، مقطع فيديو آخر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، دعا فيه الشعب الإيراني إلى إضراب عام، وشدد على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يكون السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها
-
رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو
-
رويترز: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
-
في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: أنا مقاتل!
-
الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا
-
انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حلب بعد أيام من الاشتباكات
-
هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب السواحل اللبنانية
-
روبيو ونتنياهو يبحثا هاتفيا ملفات إيران وسوريا وغزة