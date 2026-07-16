إيران: مضيق هرمز "خط أحمر" ونحذر من استهداف البنية التحتية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، إن طهران لن تسمح بالتدخل الأميركي في مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه "خط أحمر".

اضافة اعلان