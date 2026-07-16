الخميس 2026-07-16 11:37 ص

إيران: مضيق هرمز "خط أحمر" ونحذر من استهداف البنية التحتية

جيروزاليم بوست: واشنطن تستهدف مواقع جديدة إيرانية بمضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الخميس، 16-07-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، إن طهران لن تسمح بالتدخل الأميركي في مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه "خط أحمر".

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وحذر المتحدث من استهداف البنية التحتية الإيرانية.

 
 


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