إيران : معظم ما نطلقه حاليا من صواريخ أنتِج قبل عقد

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني ، إن معظم الصواريخ التي تطلقها إيران حاليا تم إنتاجها قبل نحو عقد، مشيرا إلى أن العديد من الصواريخ التي تم تصنيعها بعد حرب الـ12 يوما لم تُستخدَم بعد.





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يزعم أنه دمر البحرية الإيرانية "فليتجرأ على إدخال بارجاته إلى منطقة الخليج".





