إيران: مقترحنا لواشنطن مشروع وليس مبالغًا فيه

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن مقترح طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز "مشروع وسخي"، مضيفًا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.





وقال بقائي: "مطلبنا مشروع: المطالبة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة الأميركيين، والإفراج عن الأصول الإيرانية التي جُمّدت ظلمًا في البنوك بسبب ضغوط الولايات المتحدة".



وأضاف: "المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان من المطالب الأخرى لإيران، وهذا عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة".



ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات في الخليج.



وأتى ذلك في يوم أعادت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان أطلقتا الحرب في 28 شباط، التذكير بأن الخيار العسكري يبقى مطروحًا، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ قرابة شهر.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون +ممثلي+ إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق".



وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن الرد أُرسل الأحد، فيما أفادت وكالة "إيسنا" بأنه تمحور "حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج (...) ومضيق هرمز".



وبينما لم تقدم الوكالتان تفاصيل بشأن الرد، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه "لا يحل المطالب الأميركية بالتزامات مسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب"، وأن طهران اقترحت تخفيف مستوى تخصيب بعض الكميات منه، ونقل ما تبقى إلى بلد ثالث. كما تضمن الرد طرحًا بتعليق تخصيب اليورانيوم لما دون 20 عامًا.



كما ركزت طهران، بحسب الصحيفة، على "إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا... مع رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ والسفن الإيرانية".



ويشكل الوضع في مياه الخليج ومضيق هرمز نقطة تجاذب رئيسة بين الولايات المتحدة وإيران، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميًا. وتتحكم إيران بهذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره، وردّت واشنطن بمحاصرة موانئ إيران.



وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند افتتاح التداولات، الاثنين، بعد وقت قصير من إعلان ترامب رفضه رد طهران.







