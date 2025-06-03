الثلاثاء 2025-06-03 10:23 ص
 

إيران: نحترم شؤون لبنان الداخلية وندعم سيادته

تصريحات عراقجي من مطار بيروت الدولي
تصريحات عراقجي من مطار بيروت الدولي
 
الثلاثاء، 03-06-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أن بلاده تحترم شؤون لبنان الداخلية ولا تتدخل في قراراته، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة، وتقوم على الاحترام المتبادل.اضافة اعلان


وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، أشار عراقجي إلى أن زيارته تأتي في مستهل جولة إقليمية تشمل دول الجوار وغرب آسيا، مبينًا أنه سيلتقي خلال وجوده في بيروت كلاً من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية.

وقال عراقجي:"نؤكد دعمنا الكامل لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا على أساس الاحترام المتبادل."

كما أعلن أن إيران مستمرة في دعم لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مجددًا التأكيد على موقف طهران المتمثل بـ"عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المواصفات: مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث والاستدامة

ؤب

منوعات اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين

ل

أخبار محلية "زيت الزيتون النسائية" تُجدد التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر

ل

اقتصاد محلي 2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

ب

منوعات جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً في مصر

يس

منوعات وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

ب

عربي ودولي 4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب

ءؤؤ

منوعات "شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا في إيطاليا



 
 





الأكثر مشاهدة