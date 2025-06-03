إيران: نحترم شؤون لبنان الداخلية وندعم سيادته

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، أشار عراقجي إلى أن زيارته تأتي في مستهل جولة إقليمية تشمل دول الجوار وغرب آسيا، مبينًا أنه سيلتقي خلال وجوده في بيروت كلاً من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية.
وقال عراقجي:"نؤكد دعمنا الكامل لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا على أساس الاحترام المتبادل."
كما أعلن أن إيران مستمرة في دعم لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مجددًا التأكيد على موقف طهران المتمثل بـ"عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني".
روسيا اليوم
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