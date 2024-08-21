إيران: نخطط لرد مفاجئ على إرهاب الاحتلال

وقالت البعثة، إنه لا بد أن يعاقب المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية.
وأضافت أنه عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا.
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