 
الأربعاء 2024-08-21 09:35 ص
 

 

إيران: نخطط لرد مفاجئ على إرهاب الاحتلال

منصة إطلاق صواريخ إيرانية
منصة إطلاق صواريخ إيرانية
الأربعاء، 21-08-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري- أكد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنه سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى.

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وقالت البعثة، إنه لا بد أن يعاقب المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية.


وأضافت أنه عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا.

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