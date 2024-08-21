إيران: نخطط لرد مفاجئ على إرهاب الاحتلال

الوكيل الإخباري- أكد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنه سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى.

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وقالت البعثة، إنه لا بد أن يعاقب المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية.