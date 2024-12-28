إيران: 2025 سيكون عاما مهما لقضيتنا النووية

وتراجع ترامب في عام 2018 عن اتفاق أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 وافقت بموجبه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في بكين "2025 سيكون عاما مهما بالنسبة للقضية النووية الإيرانية"، وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أنه ناقش هذه المسألة مع نظيره الصيني.
لكن عراقجي لم يذكر ترامب بالاسم ولم يوضح كيف يمكن أن يكون هذا العام مهما بالنسبة لإيران.
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