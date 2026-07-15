إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 7 مدن ضمن دائرة الإنذار الأحمر، مع قدوم موجة الحر الثالثة هذا الصيف، حيث تستعد إيطاليا لمواجهة درجات حرارة قد تلامس أرقاما قياسية جديدة.

اضافة اعلان



ووفقا لـ(يورو نيوز)، أوضحت الوزارة أن المدن التي شملها الإنذار هي: بريشيا، فلورنسا، بيروجيا، تورينو، إلى جانب بولونيا، فروزينونه، وروما.، مشيرة إلى أنه مع تصاعد موجة الحر، من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المهددة إلى 15 اعتبارا من الخميس، لتشمل كالياري، كامبوباسو، جنوة، لاتينا، باليرمو، بسكارا، رييتي، وفيتربو.