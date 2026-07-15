إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ووفقا لـ(يورو نيوز)، أوضحت الوزارة أن المدن التي شملها الإنذار هي: بريشيا، فلورنسا، بيروجيا، تورينو، إلى جانب بولونيا، فروزينونه، وروما.، مشيرة إلى أنه مع تصاعد موجة الحر، من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المهددة إلى 15 اعتبارا من الخميس، لتشمل كالياري، كامبوباسو، جنوة، لاتينا، باليرمو، بسكارا، رييتي، وفيتربو.
وأصدرت العديد من الأقاليم والبلديات أوامر تلزم العاملين الأكثر تعرضا للحرارة بالتوقف عن العمل في وسط النهار، بين الساعة 12:30 ظهرا والساعة الرابعة عصرا، في الأيام التي يعلن فيها ما يسمى "الرمز الأحمر"، أي أعلى مستوى من التأهب بسبب الأحوال الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
سنتكوم: أنهينا جولة من الضربات الجوية ضد إيران
-
"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت
-
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة
-
موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران
-
قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم
-
واشنطن تدعم إحياء خط نفط عراقي عبر سوريا يتجاوز هرمز
-
السجن لجندي إسرائيلي أدين بالتواصل مع إيران
-
الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة ترامب