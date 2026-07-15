الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 7 مدن ضمن دائرة الإنذار الأحمر، مع قدوم موجة الحر الثالثة هذا الصيف، حيث تستعد إيطاليا لمواجهة درجات حرارة قد تلامس أرقاما قياسية جديدة.

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ووفقا لـ(يورو نيوز)، أوضحت الوزارة أن المدن التي شملها الإنذار هي: بريشيا، فلورنسا، بيروجيا، تورينو، إلى جانب بولونيا، فروزينونه، وروما.، مشيرة إلى أنه مع تصاعد موجة الحر، من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المهددة إلى 15 اعتبارا من الخميس، لتشمل كالياري، كامبوباسو، جنوة، لاتينا، باليرمو، بسكارا، رييتي، وفيتربو.


وأصدرت العديد من الأقاليم والبلديات أوامر تلزم العاملين الأكثر تعرضا للحرارة بالتوقف عن العمل في وسط النهار، بين الساعة 12:30 ظهرا والساعة الرابعة عصرا، في الأيام التي يعلن فيها ما يسمى "الرمز الأحمر"، أي أعلى مستوى من التأهب بسبب الأحوال الجوية.

 
 


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