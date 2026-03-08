الأحد 2026-03-08 03:38 ص

إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري-   سترسل إيطاليا فرقاطة من أسطولها البحري لحماية قبرص، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، السبت، بعد أيام من استهداف طائرة مسيّرة قاعدة بريطانية في الجزيرة المتوسطية.

وقالت ميلوني في كلمة مصورة: "بهدف ضمان أمن حدود الاتحاد الأوروبي، سنرسل فرقاطة إيطالية إلى قبرص" لكنها أوضحت أن "موقفنا واضح جدا: إيطاليا ليست جزءا من الحرب وليس لديها أي نية لتكون جزءا منها".

 
 


