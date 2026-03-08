إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- سترسل إيطاليا فرقاطة من أسطولها البحري لحماية قبرص، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، السبت، بعد أيام من استهداف طائرة مسيّرة قاعدة بريطانية في الجزيرة المتوسطية.

