الأحد 2026-07-19 01:06 م

إيطاليا ترفع حالة التأهب للون الأحمر مع موجة حر قاتلة

رفعت إيطاليا الليلة الماضية، درجة الاستعداد إلى "الإنذار الأحمر" في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية. ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية"ادنكرونوس"، جاء في تحذير وزارة الصحة أن درج
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   رفعت إيطاليا الليلة الماضية، درجة الاستعداد إلى "الإنذار الأحمر" في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية"ادنكرونوس"، جاء في تحذير وزارة الصحة أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطرا داهما، خصوصا على المسنين والرضع والفئات الأكثر حساسية.

وتعتمد إيطاليا نظام تحذير ثلاثي التدرج: الأصفر للتنبيه المبكر والبرتقالي للخطر المحتمل والأحمر الذي يعني أن الحرارة باتت تهدد صحة جميع المواطنين دون استثناء.

على صعيد آخر، كشفت إحصاءات رسمية من 7 دول أوروبية عن تسجيل نحو 14 ألف وفاة تفوق المعدل المعتاد خلال موجة حزيران الماضية، إلى جانب نحو 2200 وفاة إضافية رصدها مكتب الأرصاد البريطاني بين 18 و28 من الشهر نفسه ولا تزال الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع ورود تحديثات جديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انقلبت ليل السبت - الأحد عبارة كانت تقل 116 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، قبالة سواحل غويانا، الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والمطلة على المحيط الأطلسي، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن إنقاذ

عربي ودولي انقلاب عبارة على متنها أكثر من 116 شخصا قبالة سواحل غويانا

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

أخبار محلية الإسكان تمدد إعفاء 50 % من القيمة الإدارية للمباني المأهولة حتى نهاية العام

الزراعة: استيراد اللحوم ضمن المعدلات الطبيعية وارتفاع الأسعار له عوامل مختلفة

أخبار محلية وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم يعكس نجاح الحكومة في تعزيز المعروض

استشهد 3 فلسطينيين، فجر الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وفق مراسل "المملكة". وقال مراسل "المملكة"، إن الليلة الماضية شهدت قصفا إسرائيليا متواصلا، وغارات طال

فلسطين 3 شهداء بقصف مدفعي إسرائيلي على غزة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "التعليم النيابية" تناقش مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026

اربد: أمسية أدبية وقراءات في القصة القصيرة

أخبار محلية اربد: أمسية أدبية وقراءات في القصة القصيرة

ميسي يوجه رسالة مؤثرة قبل نهائي كأس العالم

كأس العالم ميسي يوجه رسالة مؤثرة قبل نهائي كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 