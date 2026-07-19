إيطاليا ترفع حالة التأهب للون الأحمر مع موجة حر قاتلة

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الوكيل الإخباري- رفعت إيطاليا الليلة الماضية، درجة الاستعداد إلى "الإنذار الأحمر" في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية. اضافة اعلان





ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية"ادنكرونوس"، جاء في تحذير وزارة الصحة أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطرا داهما، خصوصا على المسنين والرضع والفئات الأكثر حساسية.



وتعتمد إيطاليا نظام تحذير ثلاثي التدرج: الأصفر للتنبيه المبكر والبرتقالي للخطر المحتمل والأحمر الذي يعني أن الحرارة باتت تهدد صحة جميع المواطنين دون استثناء.



على صعيد آخر، كشفت إحصاءات رسمية من 7 دول أوروبية عن تسجيل نحو 14 ألف وفاة تفوق المعدل المعتاد خلال موجة حزيران الماضية، إلى جانب نحو 2200 وفاة إضافية رصدها مكتب الأرصاد البريطاني بين 18 و28 من الشهر نفسه ولا تزال الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع ورود تحديثات جديدة.





