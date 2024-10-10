إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل

05:38 م

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الوكيل الإخباري- استدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الخميس، السفير الإسرائيلي في روما، وفق ما أبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها. اضافة اعلان





ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي إيطاليا بهذا الشأن في وقت لاحق.

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