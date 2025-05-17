إيطاليا تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

وقال تاياني خلال زيارة إلى صقلية، اليوم السبت، في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه: "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني، كفى هجمات على غزة..دعونا نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار ونُفرج عن الرهائن".
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