إيقاف 9 متورطين بتهريب ديزل عبر ميناء سعودي (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية، أمس الأحد، إيقاف 3 يعملون بجمرك ميناء رابغ (غرب البلاد)، لتلقيهم مبلغاً يتجاوز مليوني ريال من 6 مقيمين مقابل تسهيل تهريب وتصدير 372 حاوية شحن تحتوي على ديزل.



وذكرت الهيئة، في بيان، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ثلاثة مواطنين من منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «جمرك ميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ»، وهم: راشد محمد الشبرمي، ومحمد أحمد الجيزاني، وصالح حمود الحربي؛ لحصولهم على مبلغ مليونين و232 ألف ريال على دفعات من 6 مقيمين «تم إيقافهم»، وهم: أسامة محسن العولقي، وعبد العزيز عمر القعيطي، وحسين عمر القعيطي، وسعيد عوض بازبيدي (يمنيو الجنسية)، وفؤاد صلاح الدين بير باكستاني الجنسية بمهنة مستثمر، ومحمد غانم المنلا سوري الجنسية.

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وأضافت أن موظفي الجمرك الثلاثة تلقوا المبلغ مقابل تسهيل تهريب وتصدير 372 حاوية شحن تحتوي على مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل)، مستغلين بذلك أسماء كيانات تجارية في التهريب، منوهة بأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.