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إيلون ماسك نجم الاجتماع الأول لحكومة ترامب

ترامب طلب من ماسك أن يقف ويتحدث عن البرنامج المثير للجدل لـ"إدارة الكفاءة الحكومية"
ترامب طلب من ماسك أن يقف ويتحدث عن البرنامج المثير للجدل لـ"إدارة الكفاءة الحكومية"
الخميس، 27-02-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-    طغى حضور إيلون ماسك على الاجتماع الأول لحكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أنّ فريقه "سعيد" بالسلطة الاستثنائية الممنوحة لمستشاره، رغم التوترات المرتبطة بالمهمة الموكلة إليه لتقليص الإنفاق وحجم الإدارة الفدرالية.اضافة اعلان


وطلب ترامب من قطب التكنولوجيا - الذي كان يرتدي قبعة سوداء كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" - أن يقف ويتحدث عن البرنامج المثير للجدل لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" التي أنشأها ترامب وعهد إليه بالإشراف عليها.

وقال أغنى أغنياء العالم لأعضاء الحكومة في البيت الأبيض: "إذا لم نفعل ذلك، فإنّ أميركا ستُفلس"، مضيفًا أنّه "يتعرّض لكثير من الانتقادات القاسية، ويتلقّى كثيرًا من التهديدات" بسبب عمله الجديد.

وقال مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إنّ وظيفته كانت تقديم "دعم فني متواضع" لحكومة ترامب، قبل أن يفتح سترته ليكشف عن قميص أسود كتب عليه "الدعم الفني" بأحرف بيضاء كبيرة.

وفي حين قلّل من أهمية التقارير الإعلامية التي تفيد بأنّ بعض أعضاء الحكومة أعربوا عن استيائهم من رسائل إلكترونية أرسلتها "إدارة الكفاءة الحكومية" إلى الموظفين الفدراليين تطالبهم فيها بتبرير وظائفهم أو التعرّض للفصل، قال ماسك إنّها "أفضل حكومة على الإطلاق"، وشكر أعضاءها على "دعمهم" له.

الجزيرة
 
gnews

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