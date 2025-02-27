إيلون ماسك نجم الاجتماع الأول لحكومة ترامب

وطلب ترامب من قطب التكنولوجيا - الذي كان يرتدي قبعة سوداء كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" - أن يقف ويتحدث عن البرنامج المثير للجدل لـ"إدارة الكفاءة الحكومية" التي أنشأها ترامب وعهد إليه بالإشراف عليها.
وقال أغنى أغنياء العالم لأعضاء الحكومة في البيت الأبيض: "إذا لم نفعل ذلك، فإنّ أميركا ستُفلس"، مضيفًا أنّه "يتعرّض لكثير من الانتقادات القاسية، ويتلقّى كثيرًا من التهديدات" بسبب عمله الجديد.
وقال مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إنّ وظيفته كانت تقديم "دعم فني متواضع" لحكومة ترامب، قبل أن يفتح سترته ليكشف عن قميص أسود كتب عليه "الدعم الفني" بأحرف بيضاء كبيرة.
وفي حين قلّل من أهمية التقارير الإعلامية التي تفيد بأنّ بعض أعضاء الحكومة أعربوا عن استيائهم من رسائل إلكترونية أرسلتها "إدارة الكفاءة الحكومية" إلى الموظفين الفدراليين تطالبهم فيها بتبرير وظائفهم أو التعرّض للفصل، قال ماسك إنّها "أفضل حكومة على الإطلاق"، وشكر أعضاءها على "دعمهم" له.
الجزيرة
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