اتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- أفاد بيان مشترك أصدرته الخارجية الأميركية، فجر الخميس، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. اضافة اعلان





وأضافت الخارجية بأن إسرائيل ولبنان أكدتا مجددا أنه ليس لديهما أي نية عدائية تجاه بعضهما البعض والتزمتا بمواصلة المفاوضات المباشرة.



وأوضحت الخارجية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على استئناف المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.



وعقدت جولة محادثات مباشرة هي الرابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية مسؤولين أميركيين في واشنطن الثلاثاء والأربعاء.



وكان أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المستمرة في واشنطن عن "خطة عمل" بشأن الأمن في لبنان.





