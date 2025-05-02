اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء جرمانا لتأمين المدينة

وبينت مديرية أمن ريف دمشق، أن الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار الأمن لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.
ولفتت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.
وأكدت أن الاتفاق ينص أيضا على انتشار قوات من وزارة الدفاع السورية على أطراف مدينة جرمانا لتأمينها.
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