الأحد 2026-05-31 09:01 م

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين لمناقشة التطورات في لبنان

مجلس الأمن الدولي
الأحد، 31-05-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الأحد.

وقالت المصادر، إنّ هذا الاجتماع سيُعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية ارتطام مسيّرة بمبنى في غالاتي، مضيفة أنّ من المقرر عقده في الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش).

 
 


