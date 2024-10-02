اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لدعم لبنان غداً

ويأتي الاجتماع بناء على طلب العراق لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان الشقيقة والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين و ايصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان.
وسيدعو الاجتماع المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.
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