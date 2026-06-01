الإثنين 2026-06-01 06:37 ص

اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات لبنان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الإثنين، 01-06-2026 06:15 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن هذا الاجتماع سيُعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية اصطدام مسيّرة بمبنى في غالاتي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي

عربي ودولي عاجل الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: اتفاقي مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات لبنان

الأمير الوليد بن طلال

منوعات الأمير السعودي الوليد بن طلال يربح مليار دولار خلال 24 ساعة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%

ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

الطقس طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا

عربي ودولي البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا



 
 






الأكثر مشاهدة

 