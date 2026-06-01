اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات لبنان

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.





وقالت المصادر إن هذا الاجتماع سيُعقد مباشرة بعد اجتماع طارئ آخر طلبته رومانيا على خلفية اصطدام مسيّرة بمبنى في غالاتي.





