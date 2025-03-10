اجتماع متوتر بين وزير إسرائيلي ومسؤول مصري

ووفقًا لما نقله الموقع، فقد سعى المسؤول المصري إلى "نقل موقف بلاده الحازم" بشأن هذه القضية.
وأعرب المسؤول المصري عن قلق القاهرة العميق إزاء دعوات السياسيين الإسرائيليين لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، وأكد أن بلاده ترى أي محاولة من هذا القبيل "تهديدًا وجوديًا".
من جانبه، رد ديرمر بأن الشعب المصري "ليس معارضًا لاستقبال سكان غزة بقدر معارضة الحكومة المصرية".
وذكر الموقع أن إجابة الوزير الإسرائيلي أثارت قلق المسؤولين المصريين، فضلاً عن رفضهم القاطع لها، وهو ما دفعهم إلى السعي لترتيب اجتماع له مع بعض كبار المسؤولين المصريين في القاهرة، لتوضيح موقف مصر الرافض بشدة لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء.
وأشار الموقع إلى أن مصر كانت تأمل في عقد الاجتماع أوائل الشهر الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي بعد.
الجزيرة
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