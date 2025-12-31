الأربعاء 2025-12-31 01:46 ص

احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند

الأربعاء، 31-12-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري-   احتشد عشرات الآلاف من الصوماليين في شتّى أرجاء البلاد، الثلاثاء، احتجاجًا على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند، وهي الخطوة التي أدانتها العديد من الدول باعتبارها اعتداءً على سيادة البلاد.


وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار الإسرائيلي.

وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة، بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب الغربي.

ودعا مسؤولون ومثقفون وشباب ونساء وباحثون، ممن شاركوا في المظاهرات، المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول الأخرى، إلى تعزيز دعمهم ومعارضة التدخل الإسرائيلي وأي عمل يهدد استقرار الصومال والقرن الإفريقي عمومًا.

ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تركيا، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعلان إسرائيل.

واحتجّت الصومال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، ضد قرار إسرائيل.

وأصبحت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أول دولة تعترف بصومالي لاند، مما أثار إدانة شديدة من قبل تركيا، فضلًا عن الصومال ودول أخرى.

