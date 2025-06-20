اختراق خطير لكاميرات المراقبة في إسرائيل

وأصدر ريفائيل فرانكو، النائب السابق لمدير عام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، الإثنين الماضي، تحذيرًا عبر الإذاعة العامة، دعا فيه السكان إلى غلق كاميرات المراقبة بمنازلهم أو تغيير كلمات المرور، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال: "نعلم أنه في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، حاول الإيرانيون الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين قصفت صواريخهم لتحسين دقتها".
وأضاف فرانكو، الذي يدير حاليًا شركة "كود بلو" للأمن السيبراني: "لقد رأينا محاولات خلال الحرب، وتلك المحاولات تتجدد الآن".
وتخضع صور المواقع المتضررة في إسرائيل لتعتيم رسمي، رغم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتوازي مع الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، تدور حرب سيبرانية أيضًا؛ إذ أعلنت مجموعة قرصنة موالية لإسرائيل تُعرف باسم "بريداتوري سبارو" مسؤوليتها عن تعطيل بنك إيراني كبير، واختراق بورصة العملات المشفرة الإيرانية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن إسرائيل شنّت هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق على البنية التحتية الحيوية للبلاد.
وفي هذا السياق، شددت السلطات الإيرانية القيود على الاتصال بالإنترنت، كإجراء أمني خوفًا من نجاح إسرائيل في استغلال شبكات الاتصالات لتحقيق اختراقات عسكرية.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن هذه القيود فُرضت بسبب "استغلال إسرائيل لشبكات الاتصالات لأهداف عسكرية".
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فقد تصاعدت المحاولات الإسرائيلية للهجوم السيبراني مع بدء الهجمات على إيران، واستهدفت شبكات الإذاعة والتلفزيون، والبنية التحتية لبنك "سيباه"، بالإضافة إلى حسابات منصة "نوبيتكس" للعملات الرقمية.
وأكدت الوكالة أن إسرائيل تسعى لتعطيل تدفّق المعلومات، وخلق حالة من انعدام الأمان النفسي في المجتمع الإيراني، مما دفع طهران إلى تشديد الرقابة على الإنترنت الدولي كوسيلة دفاعية لمنع تسرب المعلومات وإدارة التهديدات السيبرانية.
سكاي نيوز
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