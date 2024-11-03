اختطاف عماد أمهز .. على ماذا عثر الأمن اللبناني داخل منزله ؟

وأفادت الوسائل بأن "عملية الكومندوز الإسرائيلية في البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جندياً إسرائيلياً بينهم مدنيان".
ولفتت إلى أن "عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار".
وقالت إن "القوى الأمنية اللبنانية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي".
وأضافت: "القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون لكن إسرائيل حذفت المعلومات عن بُعد".
وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أفادت، السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت عماد أمهز.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن أهالي المنطقة في البترون قولهم إن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
سكاي نيوز
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