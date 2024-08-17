اختطاف 20 طالبا في كمين شمالي نيجيريا

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة النيجيرية أمس الجمعة باختطاف مسلحين 20 طالبا جامعيا على الأقل في كمين نصبوه شمالي البلاد.

وقالت بينو كاثرين أنين المتحدثة باسم الشرطة إن الطلاب كانوا يسافرون إلى الجنوب لحضور مؤتمر لطلاب الطب عندما تعرضوا لكمين في ولاية بينو مساء الخميس.



وأضافت أن الهجوم وقع على طول طريق أوتوكبو في بينو، وهو نقطة ساخنة سيئة السمعة للاختطاف.