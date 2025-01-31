اخلاء 300 شخصا في حريق شمال غربي موسكو

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 60 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مبنى شمال غربي موسكو مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع.

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وأفادت الوزارة في بيان لها: "تم إنقاذ 60 شخصا، كما تم إخلاء 300 شخص من المبنى قبل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ".