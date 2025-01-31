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اخلاء 300 شخصا في حريق شمال غربي موسكو

جانب من الحريق
جانب من الحريق
الجمعة، 31-01-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنقاذ 60 شخصا في حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مبنى شمال غربي موسكو مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع.

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وأفادت الوزارة في بيان لها: "تم إنقاذ 60 شخصا، كما تم إخلاء 300 شخص من المبنى قبل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ".

 

وأردفت أنه "تمت الاستعانة بمروحية من طراز "كا-32" لإخماد الحريق. حتى الآن، تمت السيطرة على الحريق بمساحة 2000 متر مربع. ولم ترد أي تقارير عن إصابات. تم تعبئة 155 فردا و45 وحدة من المعدات."

 
gnews

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