ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1189 قتيلا منذ بدء الحرب

08:11 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الحالي، إلى 1189 قتيلا، و3427 مصابا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.





وكان الجيش اللبناني أعلن استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد السبت.





