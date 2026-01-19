ارتفاع حصيلة حادث القطارين في إسبانيا إلى 39 شخص

11:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- لقي 39 شخصا مصرعهم بحادث تصادم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، جنوب إسبانيا بين قطار فائق السرعة خرج عن مساره وقطار آخر، وفق ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية. اضافة اعلان





وبحسب الهيئة، وقع الحادث عندما خرج قطار فائق السرعة تابع لشركة "إيريو"، التي تديرها شركة "ترينيتاليا" الإيطالية، عن مساره أثناء رحلته من مالقة إلى مدريد واستقر على المسار المجاور ونتيجة لذلك خرج قطار فائق السرعة قادم في الاتجاه المعاكس تشغله شركة "رينفي" الإسبانية عن مساره أيضا.



تم نسخ الرابط





