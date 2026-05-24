ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى 204

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة إكس، إن المؤشرات الوبائية أظهرت تسجيل 204 وفيات محتملة مرتبطة بإيبولا، إلى جانب 10 وفيات مؤكدة.
وبحسب البيان، تم تأكيد 91 إصابة بالفيروس، بينها 84 حالة في مقاطعة إيتوري، و6 حالات في كيفو الشمالية، وحالة واحدة في كيفو الجنوبية، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها 867 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقًا أن تفشي إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وينتقل فيروس إيبولا من الحيوانات البرية إلى البشر، ثم ينتشر بين الأشخاص، وتشمل أعراضه الأولية الحمى وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق، وقد تتطور الحالة إلى اضطرابات في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات يحدث نزيف داخلي وخارجي.
