ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية"انتارا"، قالت السلطات بإندونيسيا اليوم السبت، إن " 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، فيما حوصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة "سيريبون" بإقليم جاوة الغربية أمس الجمعة، كما انتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة".
وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان، أنه تم انتشال 3 جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14 وتم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.
وأضافت السلطات أنها تعتقد أن 6 إلى 8 أشخاص ما يزالون محاصرين.
من جهته، قال قائد الشرطة سومارني، إن سبب الانهيار ما يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه تم استجواب 6 أشخاص، من بينهم مالك المحجر.
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