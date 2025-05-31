السبت 2025-05-31 12:34 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا

جانب من الانهيار
جانب من انهيار محجر في إندونيسيا
 
السبت، 31-05-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا الى 14 قتيلا على الأقل، فيما تم انتشال 12 مصابا من تحت الصخور.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية"انتارا"، قالت السلطات بإندونيسيا اليوم السبت، إن " 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، فيما حوصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة "سيريبون" بإقليم جاوة الغربية أمس الجمعة، كما انتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة".


وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان، أنه تم انتشال 3 جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14 وتم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.


وأضافت السلطات أنها تعتقد أن 6 إلى 8 أشخاص ما يزالون محاصرين.


من جهته، قال قائد الشرطة سومارني، إن سبب الانهيار ما يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أنه تم استجواب 6 أشخاص، من بينهم مالك المحجر.

 
gnews

أحدث الأخبار

سمو ولي العهد خلال افتتاحه فعاليات منتدى تواصل 2025

أخبار محلية ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ت

تكنولوجيا لا تجد مساحة تخزين على آيفون؟ 10 تطبيقات مثبتة مسبقا يمكنك حذفها

ارشيفية

فلسطين العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم

منتدى تواصل 2025

أخبار محلية بدء الأنشطة التفاعلية ضمن منتدى تواصل 2025

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

فلسطين الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة

غعغع

منوعات 7 طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام المكيفات في الصيف

غفل

فن ومشاهير تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟



 
 





الأكثر مشاهدة