ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا الى 14 قتيلا على الأقل، فيما تم انتشال 12 مصابا من تحت الصخور.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية"انتارا"، قالت السلطات بإندونيسيا اليوم السبت، إن " 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، فيما حوصر أكثر من 24 شخصا على الأقل تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة "سيريبون" بإقليم جاوة الغربية أمس الجمعة، كما انتشل رجال الإنقاذ 12 مصابا من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة".



وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان، أنه تم انتشال 3 جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14 وتم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة.



وأضافت السلطات أنها تعتقد أن 6 إلى 8 أشخاص ما يزالون محاصرين.