السبت 2026-07-11 09:49 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل
مباني متضررة في فنزويلا
 
السبت، 11-07-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت فنزويلا الجمعة، أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت أربعة آلاف قتيل.اضافة اعلان


وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليغرام، أن ما لا يقل عن 4,118 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 16,740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 حزيران، سويا أحياء بأكملها بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية.

وأُدرج الآلاف غيرهم أيضا في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7,5 درجة، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.
 
 


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