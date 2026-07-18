ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5 آلاف قتيل

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5069 شخصًا.

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