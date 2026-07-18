ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5 آلاف قتيل

وقال رودريجيز، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفنزويلية الرسمية اليوم السبت، إن إجمالي عدد المصابين بلغ 16740 شخصاً جراء الهزات القوية.
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