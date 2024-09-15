ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إعصار ميانمار إلى 74

وبحسب وكالة يورنيوز الإخبارية، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، مؤكدة أن الفيضانات دمرت أكثر من 65 ألف منزل وخمسة سدود.
وبحسب الأرقام الرسمية، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مصرع 350 شخصا في ميانمار وفيتنام ولاوس وتايلاند في أعقاب إعصار ياجي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.
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