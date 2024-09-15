ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إعصار ميانمار إلى 74

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تسبب بها إعصار ياجى إلى 74 شخصا، فيما فقد نحو 90 شخصا.

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وبحسب وكالة يورنيوز الإخبارية، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، مؤكدة أن الفيضانات دمرت أكثر من 65 ألف منزل وخمسة سدود.