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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إعصار ميانمار إلى 74

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-09-2024 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تسبب بها إعصار ياجى إلى 74 شخصا، فيما فقد نحو 90 شخصا.

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وبحسب وكالة يورنيوز الإخبارية، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، مؤكدة أن الفيضانات دمرت أكثر من 65 ألف منزل وخمسة سدود.


وبحسب الأرقام الرسمية، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مصرع 350 شخصا في ميانمار وفيتنام ولاوس وتايلاند في أعقاب إعصار ياجي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

 
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