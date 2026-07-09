ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39

09:15 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي بجنوبي الصين إلى 39 قتيلا الخميس، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات. اضافة اعلان





وقالت الوكالة "بلغ إجمالي عدد القتلى 39 شخصا فيما لا يزال تسعة مفقودين في أنحاء منطقة قوانغشي، وتشمل هذه الأرقام ضحايا الفيضانات الناجمة عن انهيار خزان ليوولان في مدينة ناننينغ".









