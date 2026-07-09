ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39

وقالت الوكالة "بلغ إجمالي عدد القتلى 39 شخصا فيما لا يزال تسعة مفقودين في أنحاء منطقة قوانغشي، وتشمل هذه الأرقام ضحايا الفيضانات الناجمة عن انهيار خزان ليوولان في مدينة ناننينغ".
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية
-
ترامب: سنرد بـ 20 ضعفاً على أي هجوم إيراني
-
ترامب: تلقينا اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة
-
مقتل 3 أشخاص غربي إيران بالقصف الأميركي
-
الكويت تعلن التصدي لهجمات معادية بصواريخ ومسيّرات
-
أوروبا الغربية تسجل شهر حزيران الأكثر حرا في تاريخها
-
ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3811
-
قطر تعلن ارتفاع مستوى التهديد الأمني عقب الضربات الأميركية على إيران