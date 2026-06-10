ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا

وأدى الزلزال الذي بلغت قوّته 7,8 درجات ووقع قبالة سواحل مينداناو الاثنين إلى انهيار أبنية وتسبب بانزلاقات أرضية وأثار تحذيرات من وقوع تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة.
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