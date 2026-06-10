ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة قتلى زلزال ضرب الفيليبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا الأربعاء بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثّة من تحت أنقاض متجر للتسوق.

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