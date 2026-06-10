الأربعاء 2026-06-10 12:33 م

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.
زلزال
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة قتلى زلزال ضرب الفيليبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا الأربعاء بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثّة من تحت أنقاض متجر للتسوق.

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وأدى الزلزال الذي بلغت قوّته 7,8 درجات ووقع قبالة سواحل مينداناو الاثنين إلى انهيار أبنية وتسبب بانزلاقات أرضية وأثار تحذيرات من وقوع تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة.

 
 


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